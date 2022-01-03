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Marmaray'da maske mesafe kuralı protesto edildi

Marmaray'da maske mesafe kuralı protesto edildi İstanbul Marmaray'da toplanan bir grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske ve mesafe kurallarını protesto ederek "Hepsi hikaye" sloganı attı.

Marmaray'da maske mesafe kuralı protesto edildi
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:33

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Uzmanlar, daha hızlı bulaşma özelliği olan Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına uymanın önemine vurgu yaparak, hatırlatma dozlarının yapılması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Ülkemizde de vaka sayılarının Omicron ile yeniden yükselişe geçtiği şu günlerde, aşı karşıtları ilginç bir eylem yaptı.

"MASKE-MESAFE HEPSİ HİKAYE" PROTESTOSU

İstanbul Marmaray'da toplanan aşı karşıtı bir grup, maskesiz halde ellerinde pankartlarla koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

Grup "Maske mesafe, hepsi hikaye" sloganları attı.

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