Marmaray'da maske mesafe kuralı protesto edildi

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Uzmanlar, daha hızlı bulaşma özelliği olan Omicron'a karşı maske ve mesafe kurallarına uymanın önemine vurgu yaparak, hatırlatma dozlarının yapılması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Ülkemizde de vaka sayılarının Omicron ile yeniden yükselişe geçtiği şu günlerde, aşı karşıtları ilginç bir eylem yaptı.

"MASKE-MESAFE HEPSİ HİKAYE" PROTESTOSU

İstanbul Marmaray'da toplanan aşı karşıtı bir grup, maskesiz halde ellerinde pankartlarla koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

Grup "Maske mesafe, hepsi hikaye" sloganları attı.