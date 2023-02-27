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Malatya'da yıkıma neden olan depremin ardından Kandilli'den açıklama: Böyle depremler olacaktır

Malatya'da yıkıma neden olan depremin ardından Kandilli'den açıklama: Böyle depremler olacaktır

Malatya'da yıkıma neden olan depremin ardından Kandilli'den açıklama: Böyle depremler olacaktır
Kamusaati
Kamusaati
27 Şubat 2023 Pazartesi 15:35

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken 69 kişi de yaralandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

"BÖYLE DEPREMLER OLACAKTIR"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor" dedi.

Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni arayarak deprem hakkında bilgi talep etti.

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