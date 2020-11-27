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Malatya'da Tekrar deprem Paniği!

Malatya'da Tekrar deprem Paniği! Malatya'da korkutan deprem! Malatya saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya'da Tekrar deprem Paniği!
27 Kasım 2020 Cuma 12:31

Malatya'da Tekrar deprem Paniği!

 Malatya'da Tekrar deprem Paniği! Malatya'da korkutan deprem!

Malatya saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD sosyal medya hesabından, "Büyüklük 4.7, Pütürge Malatya, 11:27" açıklamasında bulunuldu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken, deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem anında kendilerini sokağa attıklarını ifade eden vatandaşlar, korkmadıklarını, bu duruma alıştıklarını söyledi.

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