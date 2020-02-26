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Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!

Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!

Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!
26 Şubat 2020 Çarşamba 13:54

Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  aracılığı ile yapılan duyurular neticesinde saat  gece 02.03'te Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde zelzele yaşandı. Deprem yerin 10,41 kilometre aşağısında gerçekleşti. Deprem çevre il ve ilçelerden de duyulan . Malatya Valisi Aydın Baruş gerçekleştirdiği duyuruda herhangi can kaybı ve ya yaralanma olayının olmadığı açıklandı bu durum bir nebze teselli etti . 24 Ocak'ta yaşanılan 6,8'lik Sivrice depremin tepkileri halen unutamayan Malatyalılar geceyi sokakta atlattı korkudan kimse evine yerleşemedi

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Depremin 10,41 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MALATYADA DEPREM
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