Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!

Malatya'da, Gece Saatlerinde 4.9 Büyüklüğünde Sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aracılığı ile yapılan duyurular neticesinde saat gece 02.03'te Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde zelzele yaşandı. Deprem yerin 10,41 kilometre aşağısında gerçekleşti. Deprem çevre il ve ilçelerden de duyulan . Malatya Valisi Aydın Baruş gerçekleştirdiği duyuruda herhangi can kaybı ve ya yaralanma olayının olmadığı açıklandı bu durum bir nebze teselli etti . 24 Ocak'ta yaşanılan 6,8'lik Sivrice depremin tepkileri halen unutamayan Malatyalılar geceyi sokakta atlattı korkudan kimse evine yerleşemedi

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Depremin 10,41 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.