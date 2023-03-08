EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0

Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı
Kamusaati
Kamusaati
08 Mart 2023 Çarşamba 17:18

Malatya'da, depremde ağır hasar gören 6 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı araştırılıyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Tedbiren arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, "Bina ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış ve içinde kimse olmadığı yönünde bilgilerimiz var. Kendiliğinden yıkıldı. Biz bu durumlara yönelik 400 kadar arama kurtarma ekibini muhafaza ediyorduk zaten. Ekiplerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Vatandaşların ağır hasarlı binalara girmemesini isteyen Vali Şahin, "Hiçbir sebeple ağır hasarlı binalara girmeyin. Bu husus ikinci bir emre kadar valilik tarafından ilan edilmişti. Bu durumda bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret eden Akşener, Ata'nın huzurunda asker selamı verdi
Kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret eden Akşener, Ata'nın huzurunda asker selamı verdi
0
İnce'den CHP'nin kendisine milletvekili adaylığı teklifi edeceği iddiasına yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam
İnce'den CHP'nin kendisine milletvekili adaylığı teklifi edeceği iddiasına yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam
0
Dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in torunundan ilk fotoğraf geldi
Dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in torunundan ilk fotoğraf geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.