Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina kendiliğinden çöktü! Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı

Malatya'da, depremde ağır hasar gören 6 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı araştırılıyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü.

EKİPLER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

VALİ ŞAHİN: BİNA AĞIR HASARLI OLDUĞU İÇİN BOŞALTILMIŞTI

Konu hakkında açıklama yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Tedbiren arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, "Bina ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış ve içinde kimse olmadığı yönünde bilgilerimiz var. Kendiliğinden yıkıldı. Biz bu durumlara yönelik 400 kadar arama kurtarma ekibini muhafaza ediyorduk zaten. Ekiplerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Vatandaşların ağır hasarlı binalara girmemesini isteyen Vali Şahin, "Hiçbir sebeple ağır hasarlı binalara girmeyin. Bu husus ikinci bir emre kadar valilik tarafından ilan edilmişti. Bu durumda bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.