Mahmut Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi Mahmut Özer, vaka artışları karşısında süreci yakından takip ettiklerini ve okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Dünya genelinde koronavirüs vakaları, Omicron varyantı ile yeniden artışa geçti.

Özellikle Avrupa'da günlük vaka sayıları 200 binlere dayanırken Türkiye'de de bu sayılar dün itibarıyla 54 bini aştı.

VAKALAR ARTTI, UZAKTAN EĞİTİM TELAŞI BAŞLADI

Hal böyleyken veliler ve öğrencileri yine uzaktan eğitim telaşı sardı.

Vakaların artmaya başlamasından itibaren gündeme gelen bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sık sık yüz yüze eğitime devam edileceği yönünde açıklamalar yaptı.

"71 BİN 300 OKULDAN HİÇBİRİ KAPALI DEĞİL"

Özer, bu açıklamasını 54 bin vakanın tabloya yansımasından sonra da tekrarladı.

Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özer, şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 2 bin 378 sınıfın koronavirüs nedeniyle eğitime ara vardiğini söyleyen Özer, "Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89,13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."dedi.

"OKULLARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Okulların yüz yüze eğitime devam etmesi konusunda ise Özer, "Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil." diye konuştu.