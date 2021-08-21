Maaşlara her yıl için 1.132 TL fark geliyor! Emekli ve memur maaşına 3600 ek gösterge ayarı! İkramiyeler 33-38 bin lira artıracak Memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge düzenlemesini heyecanla bekliyor. Gösterge artışı, 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve hemşirenin emekli aylığını 943-1.063 lira, ikramiyesini 33-38 bin lira artıracak.

Emekli ve memur maaşına 3600 ek gösterge ayarı! İkramiyeler 33-38 bin lira artıracak

Memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge düzenlemesini heyecanla bekliyor. Gösterge artışı, 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve hemşirenin emekli aylığını 943-1.063 lira, ikramiyesini 33-38 bin lira artıracak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme kapsamında 3600 ek göstergede atılacak adıma çevrildi. Ek gösterge artışı memurların ikramiye ve emekli aylıklarında önemli artış getirecek.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, mevcut emekliler de yararlanacak. Ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelmişti. Ancak sendikalar "Tüm kamu görevlilerini kapsasın" diyor.

MAAŞTA YÜZDE 22-25 ARTIŞ

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imamhatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

HER YIL İÇİN 1.132 LİRA FARK

30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 liraya çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 lira artış olacak. İkramiye her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artacak.