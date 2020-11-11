Lütfi Elvan: Büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız Ekonomik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele sürecinin sonuna kadar destekleneceğini açıkladı.

Lütfi Elvan: Büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız

Lütfi Elvan: Büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız Ekonomik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele sürecinin sonuna kadar destekleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yemin etmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Lütfi Elvan, açıklamasında ekonomide yeni fırsatların oluşacağı toparlanma dönemine girileceğini vurguladı.

"KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ"

Bakan Elvan, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm taraftarın katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz.

"ÖNCELİK ENFLASYON"

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız.

"TÜM TARAFLARLA İŞ BİRLİĞİ SAĞLANACAK"

Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır.

Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlanmızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

"YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkileri azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonoınik istikrarı güçlendirirken, mikro reformlar içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçIerinin ihracata dönük yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız. "