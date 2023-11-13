Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
59
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0

Lüks hayatıyla gündeme gelen fenomen Rabia Toprak'tan cevap geldi: Yasal yollara başvuracağım

Lüks hayatıyla gündeme gelen fenomen Rabia Toprak'tan cevap geldi: Yasal yollara başvuracağım

Lüks hayatıyla gündeme gelen fenomen Rabia Toprak'tan cevap geldi: Yasal yollara başvuracağım
Admin
Admin
13 Kasım 2023 Pazartesi 13:51

3 sene önce yayınladığı yemek tarifleriyle fenomen olduktan sonra lüks bir hayat yaşamaya başlayan Rabia Toprak'ın çok sayıda evi, iş yeri ve arabaları olduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Toprak, avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuruyor.

Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra gözler lüks hayatlarını Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenlere geldi. Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz ve Şuheda Kaya'nın ardından 2020 yılında paylaştığı yemek videolarıyla ünlendikten sonra değişen hayatıyla Rabia Toprak gündem oldu. Çok sayıda evi ve iş yeri olduğu ileri sürülen Toprak, yaptığı açıklamayla söylentileri yalanlayarak dava açacağını söyledi.

"PAYLAŞIMLARIMI İZNİM OLMADAN YAYINLAYAN VE HAKARET EDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü. Polat operasyonunun ardından Instagram hesabından bazı paylaşımlarını sildiği de iddia edilen Toprak sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialarla ilgili dava açacağını belirten fenomen "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumlar da Türk Ceza Kanunu 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Rabia Toprak Umre'ye gittiği ve estetik yaptırdığı iddiası için de "Umre'ye gitmedim. Tüp mide operasyonu dışında da bir işlem yaptırmadım" diyerek yalanladı.

İzmit'te kalabalık grup, ünlü kahve zincirinde oturan müşterilere tepki gösterip kahvelerini döktü
İzmit'te kalabalık grup, ünlü kahve zincirinde oturan müşterilere tepki gösterip kahvelerini döktü
0
Görüntü Türkiye'den! Öpüştükleri yer de öpüşme biçimleri de altına yapılan yorumlar da bomba
Görüntü Türkiye'den! Öpüştükleri yer de öpüşme biçimleri de altına yapılan yorumlar da bomba
0
Bakan Tunç'tan, Özel'in "Bu bir darbe girişimidir" sözlerine tepki: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
Bakan Tunç'tan, Özel'in "Bu bir darbe girişimidir" sözlerine tepki: Yakışıksız ifadeleri var, üstelik benim asker arkadaşım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.