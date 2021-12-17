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Londra'da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Londra'da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Londra'da evde yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.
17 Aralık 2021 Cuma 10:34

Birkaç gün önce İstanbul Esenyurt'ta çıkan ev yangınında 4 çocuğun hayatını kaybettiği acı olayın bir benzeri, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşandı.

Londra İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

60 İTFAİYECİ MÜDAHALE ETTİ

8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

4 ÇOCUK DA KURTARILAMADI

Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi.

Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.

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