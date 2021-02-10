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Lokanta, kafe ve pastanelerde yeni dönem:Resmen Zorunlu hale getirildi...

Lokanta, kafe ve pastanelerrde yeni dönem:Resmen Zorunlu hale getirildi...

Lokanta, kafe ve pastanelerde yeni dönem:Resmen Zorunlu hale getirildi...
10 Şubat 2021 Çarşamba 13:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı zorunlu e-belge uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Lokanta, kafe, pastane, gazino pavyon, bar gibi kasada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunlu hale geldi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlık geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verecek. Özel hastanelerden eczanelere medikal malzeme satanlardan kaplıcalara kadar sağlık hizmeti veren kuruluşlara e-faturaya geçiş zorunluluğu geldi. Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları, medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi.

DEMİR -ÇELİKTE KALKTI

Tebliğle, 2020 başında itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş süreci başlayan mükellefler arasında yer alan demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler için getirilen e-irsaliye düzenleme zorunluluğu ise kalktı. Bu kapsamda e-irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunan, 25 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükellefler, sevk irsaliyelerini temmuz ayı başından itibaren e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacak.

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince geçen yıl için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları da belirledi. Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

 

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