Labarda.club Celal Ogec kimdir ? GSM numaralarına sanki şirketmişçesine izinsiz olarak yolluyor
“Türkiye Geneli 4000 TL maaşla bay üyelerGGGG alınacaktır” içerikli SMSler gönderen Celal Ogec isimli şahsın, dolandırıcı bir şebeke adına hareket ettiği incelemesinde ortay açıktı.
SMS aracılığıyla kurbanlarına göndermiş labarda.club internet sitesinde tam bir sahtekarlık tezgahı kurbanları bekliyor. Siteyi tıklpara kazanmak için kişisel bilgilerini girmeye teşvik ediliyor.
Labarda.club isimli siteye bilgilerinizi girmemeniz tavsiye edilmektedir.