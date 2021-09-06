KYK yurt başvuruları başladı

Son Dakika! Biontech'te 3. doz aşı Yapılacak mı? Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BionTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.