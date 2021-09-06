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KYK yurt başvuruları başladı

KYK yurt başvuruları başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

KYK yurt başvuruları başladı
06 Eylül 2021 Pazartesi 21:46

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun soslya medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek.Yurtlarımıza başvurular başladı.

Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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