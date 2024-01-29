KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı

Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi. Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup esas duruşa geçerek Diler'in geçişini bekledi. Ülkücülerin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in yurda girdiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyün yankı uyandırdı.

"ÜLKEDE HERKES KENDİ ÇAPINDA KRAL"

Gönderinin altına "Kendini devlet sanıyor", "Kurtlar vadisi seyrettikleri her hallerinden belli", "Hayatımda bundan daha utanç verici çok az şey gördüm", "Ülkede herkes kendi çapında kral", "Bu adamların meslekleri nedir, geçimlerini nasıl sağlarlar?" şeklinde yorumlar yapıldı.