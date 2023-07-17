Kuşadası'nda aşırı sıcaklarda eriyen asfalta terlikler yapıştı
Sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği, vatandaşların terliklerinin asfalta yapıştığı görüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
ASFALT ERİDİ
Termometrelerin 45 derecenin üzerine çıktığı Aydın'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Turistik Kuşadası ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Plaj terlikleri asfalta yapışan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
PLAJ TERLİKLERİ ASFALTA YAPIŞTI
Terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.