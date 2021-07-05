iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0

Külliye'de Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı

Külliye'de Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğündeki toplantı, Külliye'de başladı. Salgınla mücadelenin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun masada olması bekleniyor.

Külliye'de Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:26

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü aşaması hayata geçirilirken, tüm Türkiye bu süreçten sonra atılacak diğer adımları bekliyor.

Yasakların kalkmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram için alınacak kararlarda.

Külliye de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı #1

TURİZMCİLERİN 11 GÜN BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatili, 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor.

19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde, ayrıca Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

Tatil bölgelerindeki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.

Külliye de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı #2

Külliye de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı #3

Külliye de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı #4

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber