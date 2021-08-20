Kulis haber! İşte memura sunulacak yeni zam teklifi...

Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifinde neler yer alıyor? İşte yeni teklifler....

Toplu sözleşme görüşmeleirnde hükümet ile Memur-Sen konfederasyonu uzlaşmaya yakın

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet;

2022 için için yüzde 5+6 ve enflasyon farkı

2023 için yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklif etmişti...

Hükümetiin yaptığı teklifini yeterli bulmayan Kamu-Sen ve imza yetkili konfederasyon Memur-Sen eylem gerçekleştirdi. Yeni bir teklif beklediklerini açıkladılar.

HÜKÜMETİN YENİ ZAM TEKLİFİ

Memurlar.net olarak edindiğimiz kulis bilgilerine göre hükümet yeni bir teklif sunacak.

Hükümetin, 2022 için 6+7 ve enflasyon farkı, 2023 için de 7+7 ve enflasyon farkı teklifini sunması bekleniyor.

Bunlara ek olarak da en az 100 TL seyyanen zam teklifinin yapılması ve yüzde 1 refah payının verilmesi de gündemde...

Böyle bir teklifin gelmesi haline yetkili konfederasyon Memur-Sen'in toplu sözleşmeyi Hakem Heyeti'ne götürmeden imzalayacağı belirtiliyor.

SENDİKALAR NE TALEP ETMİŞTİ?

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.