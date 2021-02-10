Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar planlanıyor

Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar... Mutasyona sıkı takip! ‘Bambaşka bir süreç başlayabilir’

Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının düşmemesi ve mutant virüsle ilgili gelişmeler, yeni planlama ve çalışmaları gündeme getirdi. Vaka sayısındaki artışı önlemek için bölgesel yasakların getirilmesi planlanıyor. Mutant virüsün vaka sayısındaki etkisinin görülmesi için de 4 hafta gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

,Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde vaka sayısındaki artışlar ve gerileme sağlanamamasıyla ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Hükümette ve ilgili kurumlarda yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışı toplumdaki gevşemeye bağlayanlar olduğu gibi, mutasyonlu virüsle olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını savunanlar da bulunuyor. Her iki konuda da adım atılacağı belirtiliyor. Özellikle taşra illerinde akraba ilişkileri nedeniyle vaka sayısının arttığı ifade ediliyor.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5

Toplantılarda, son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında COVID-19 hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.

İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi.

Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar, testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ DALGA HESABI

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye’nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.