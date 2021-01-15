Kripto Para Nedir? Altcoin Nedir?

Dolayısıyla aslında kripto paralar konusunda şu anda tüm dünyada farklı görüşler hakim durumda. Ancak git gide kripto para birimleri ilgili eleştirel tavır sergileyen kişilerin daha ılımlı bir yaklaşım benimsemeye başladıkları görülüyor.

Kripto Para Nedir?

İşlemlerin kriptografi yani şifreleme ile korunduğu ve geleneksel para birimlerine alternatif olarak geliştirilmiş varlıklara kripto para denilmektedir. Şu anda artık hemen herkesin bildiği ya da en azından duyduğu Bitcoin, ilk kripto para birimidir. Bu noktada kripto para denemelerinin 2009’dan da eskilere dayandığını ama hiçbirinin başarılı olamadığını belirtmekte fayda var. Tüm dünyanın kripto para kavramı ile tanışmasının ve kripto para birimlerinin uzun yolculuğunun başlamasının Bitcoin’in ilk kez görücüye çıktığı tarih olan 3 Ocak 2009 gerçekleştiği ifade edilebilir. Bunlara ek olarak Bitcoin açık kaynak kodlu bir sistem olarak kullanıcılara sunuldu. Böylece daha iyisini geliştirebileceğini düşünen ya da benzer bir proje yaratmak isteyenler Bitcoin’in veya diğer kripto paraların kaynak kodunu kullanarak kripto para birimi üretebiliyor.

Bunların yanında kripto para birimleri merkezsiz olmaları ve herhangi bir fon transferinde üçüncü taraflara ihtiyaç duymaması sebebiyle de tercih ediliyor. Kripto para birimleri ile kişilerin birbirine para göndermesi için herhangi bir finansal kuruma ihtiyaçları bulunmuyor ve işlemler kişiden kişiye gerçekleşiyor.

Öte yandan her ne kadar Bitcoin’in arkasındaki kişi ya da kişiler olarak tanınan Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu henüz kimse bilmiyor olsa da kripto para projelerinin arkasındaki isimler büyük çoğunlukla bellidir. Hatta çoğu kripto para birimi projesi piyasaya sürülmeden önce ekibinden bahseder ve güçlü bir ekiple projeyi hayata geçirdiklerini ilgililere aktarırlar. Ayrıca kripto para haberlerinde de sıklıkla kripto para projelerinin yaratıcılarının isimlerine rastlıyoruz. Örneğin; Ethereum’un kurucusunun Vitalik Buterin olması ya da Tron’un başında Justin Sun bulunması gibi.

Bunlara ek olarak Bitcoin’in dışında kalan kripto para birimleri altcoin olarak adlandırılıyor. Peki tam olarak nedir altcoin’ler?

Altcoin Nedir?

CoinTürk’te de belirtildiği gibi altcoin, “alternatif coin” kavramının kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla altcoin’lerin Bitcoin’e alternatif olarak piyasaya sürülen kripto para birimleri oldukları ifade edilebilir.

Şu anda CoinMarketCap verilerine göre piyasada 8.257 adet altcoin bulunuyor. Ancak tabii ki her altcoin’in değeri aynı değil ya da her altcoin’in arkasındaki proje tek bir amaca hizmet etmiyor. Örneğin; Ethereum akıllı sözleşmeler üzerine çalışırken Ripple uluslararası ödemelere odaklanan bir proje olarak ortaya çıkmıştır.

Bunların yanı sıra kripto para haberlerinde ya da Bitcoin yorumlarında sıklıkla ismini duyduğumuz belli başlı altcoin’leri şu şekilde sıralayabiliriz: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Tron (TRX), Tether (USDT) EOS, Polkadot (DOT) ve Stellar (XLM).

Öte yandan kripto para birimlerinin genel sıralaması piyasa hacimlerine göre yapılıyor. Örneğin; Ethereum piyasa hacmi bakımından en büyük altcoin konumunda yer alırken USDT ikinci sırada, XRP üçüncü sırada yer alıyor. Bu sebeple de kripto para haberlerinde sıklıkla XRP yorumları ve Ethereum yorumları ile karşılaşıyoruz. Peki, bu yorumlar neden önemli?

Bitcoin ve altcoin yatırımcıları, yatırımlarını analizlere ve kripto para yorumlarına göre yönlendiriyor. Analizler geçmişten gelen verilerle gelecek günlerde oluşabilecek fiyat hareketlerine ışık tutarken, XRP yorumları ve Ethereum yorumları gibi altcoin yorumları da uzman isimlerin o coin ile ilgili görüşünü yansıttığı için gelecek ile ilgili ipucu olarak değerlendiriliyor.

Dolayısıyla kripto para haberlerinde sıklıkla Bitcoin yorumlarına ve altcoin yorumlarına yer veriliyor. Bununla birlikte yapılan her yorumun pozitif ve yapıcı olmadığını bazı yorumların da negatif ve yıkıcı yorumlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin, büyük bir altın yatırımcısı olan Peter Schiff’in Bitcoin ve kripto para birimleri ile ilgili yaptığı yorumlarının negatif ve yıkıcı yorumlar olduğu ifade edilebilir.

Bunların yanı sıra altcoin ya da Bitcoin yatırımı yapabilmek için güncel haberlerin takip edilmesi, teknik analizlerin doğru şekilde yorumlanması ve gelişmelerin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. Bu amaçla kripto para yorum ve analizi için Coin-turk.com haber sitesini ziyaret edebilirsiniz.