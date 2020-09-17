KPDK toplantısında kamu personelinin hangi sorunları gündeme geldi?

Salgının etkisini kırmak ve sonlandırmak için alınan tedbirlerin takdiri hak ettiğini kaydeden Ali Yalçın, yasal ve idari düzenlemelerin, uygulama değişiklikleri hızlı ve doğru karar alma kapasitemizin arttığını gösterdiğini deklare etti.

Yalçın, Mart/Eylül KPDK’sı için gündem belirleme toplantısında emek tarafının uzlaştığını belirterek uzlaşılan maddeleri şu şekilde sıraladı:

-Sözleşmelilik Bitmeli, Herkese Güvence Gelmeli

-YHS Kalkmalı Personel Rahatlamalı

-Kadro Derece Sınırlaması Bitmeli, Kamu Görevlileri Öğrenimlerine Göre Yükselmeli

-Kariyer Ve Liyakat İlkesi Hayat Bulmalı, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Tüm Kurumlarda Yapılmalı

-Sendikacılıkta Evrensel İlkeler Benimsenmeli, 4688 Sayılı Kanun Yeniden Düzenlenmeli

-Kamu Mevzuatında Darbe Artığı Kalmamalı, Kılık-Kıyafet Yasakları Ve Yönetmeliği Son Bulmalı

Pandemi Gündemli KPDK’da Memur-Sen’in gündeme Getirdiği Konu Başlıkları ise Şunlar;

-Pandemi, Hem Kapsamlı Kamu Hizmeti Envanterine Hem De Yetkin Ve Fedakâr Kamu Personeline Sahip Olduğumuzu Teyit Etti

-Kamu Görevlileri Hak Kaybı Yaşamamalı, Yeni Kazanımlarla Motivasyonları Artırılmalı

-Pandemiyle Mücadelede Sorumluluk Alanlar Motive Edilmeli, Kamu Görevlilerine “Pandemi Tazminatı” Ödenmeli

-Pandemiyle Mücadelenin Kesintisiz Yürütülmesini Sağlayan Kamu Görevlilerine İlave Haklar Verilmeli

-Vefa Sosyal Destek Gruplarında Görev Alan Tüm Kamu Görevlilerine “Başarı Belgesi” Verilmeli

-Okulların Açılmasında Herkes Sorumluluk Almalı

-KPDK ve KİK Bileşenleriyle Mini Ekonomik ve Sosyal Konsey İşlevi Görmeli KİK’in Çözüm Üretme Kapasitesi Bu Süreçte Artırılmalı

-Kasım KPDK’nın Takvimi Oluşturulmalı, Gündemi Belirlenmeli, Alt Komisyonlar Oluşturularak Hazırlıklarına Başlama Kararı Almalıyız

-Pandemi Ve İnsan Sağlığı Noktasındaki Hassasiyetimiz Nedeniyle Gündeme Almadığımız Gerçekleşmesi Konusunda Israrcı Olduğumuz Taleplerle İlgili Beklentimiz de, Israrımız da Sürüyor.

-Ek gösterge düzenlemesinden, ek ödeme iyileştirmesine, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesinden yıllık izinde iş günü esasına geçilmesine, fiili hizmet zammı beklentilerinin gerçekleştirilmesinden üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesine, emeklilikte esas alınan sürelerin, bileşenlerin değiştirilmesinden emekli maaş ve ikramiyelerinde lehe sonuç üreten taleplerin düzenlemesine, farklı çalışma süre ve süreçlerine dair ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin yeniden ve adil bir yaklaşımla ele alınması gibi konular, Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan KPDK toplantısında konuşulmalı.