Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya, katıldığı kalabalık bir programda suikast girişimi düzenlendi. Fumio'nun bulunduğu bölgeye boru şeklinde bir bomba fırlatılırken o anlarda büyük kargaşa yaşandı. Saldırı anına ilişkin çıkan son görüntüde, Fumio'nun korumasının profesyonel bir şekilde önce bombayı elindeki çanta ile savurduğu, hemen ardından da Başbakan'ı uzaklaştırdığı görülüyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Wakayama eyaleti ziyaretinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı. Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde bir suikast girişimi yaşandı.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Başbakan kürsünün yakınlarındayken bir kişi, eliyle o tarafa doğru bir cisim fırlattı. Metal boru şeklindeki bomba yere çarpmasıyla büyük bir ses çıkarttı. O sırada ortamda kargaşa yaşanırken Fumio alandan tahliye edildi. Bomba ise 50 saniye sonra patladı.

KORUMANIN HAYAT KURTARAN HAMLESİ ORTAYA ÇIKTI

Kişida'nın herhangi bir yara almadığı belirtilirken olaya karışan kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar anbean Japon televizyon kanalı tarafından da kayıt altına alındı. Suikast girişiminin yeni görüntülerinde ise dikkat çeken anlar yer aldı. Korku dolu anlarda Başbakan'ın koruma görevlisi profesyonel bir şekilde önce elindeki çanta ile patlayıcıyı uzaklaştırdı, ardından da Fumio'yu bölgeden uzaklaştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre olayda yaralanan olmadı. Kolluk kuvvetleri, olay yerinde bulunan Hyogo eyaleti Kawanişi kentine kayıtlı 24 yaşındaki Kimura Ryuji'yi olayla ilgili gözaltına aldı.

"SOKAKLARDAKİ KONUŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Ziyaret programını sürdüren Başbakan Kişida, Japan Railway Wakayama İstasyonu önünde konuşma yaptı. Olayın seçim sürecine zarar vermemesi gerektiğini belirten Kişida, "Sizinle hep beraberce, bu seçimi sürdürmek zorundayız." ifadesini kullandı. Kişida, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Seçimler, ülkemizin demokrasisi için en önemli konu. Bu bilinçle, sokaklardaki konuşmalarımı sürdüreceğim." dedi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Seçimler, demokrasinin temeli. Böyle bir zamanda böyle bir şiddet, son derece affedilemez." dedi. Hava yoluyla Wakayama eyaletinden ayrıldığı kaydedilen Kişida'nın, sonraki seçim konuşmasını Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde yapacağı bildirildi.