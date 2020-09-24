Koronavirüs Tedbirleri Giderek Arttırılıyor! Mart ayındaki tedbirlere geri dönebilirizEczanelerde yeni tedbirler tekrar hayata geçecekmi? Güncel Tedbir Gelişmeleri Nelerdir? işte Detaylar..

Koronavirüs Tedbirleri Giderek Arttırılıyor! Mart ayındaki tedbirlere geri dönebiliriz

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eylül ayı sonu itibari ile corona virüs vaka sayılarının artmasından endişe ettiklerini belirterek mart ayındaki tedbirlere geri dönüleceğini ifade etti.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, Dünya Eczacılık Günü kapsamında yaptığı açıklamada corona virüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk süreçte eczacıların, hastanelerdeki sağlık çalışanlarının ardından risk grupları arasında ikinci sırada bulunduğunu söyledi. İlk günlerde eczanelere ayakta Kovid-19 hastalarının geldiğini belirten Sarıalioğlu, o dönemde Kovid-19'a yakalanan 15-16 eczacının iş yerlerini kapatarak karantinada kaldıklarını anlattı.

Oda olarak eczanelere destek verdiklerini, koruyucu ekipman dağıttıklarını, sosyal mesafe tedbirlerini hatırlattıklarını aktaran Sarıalioğlu, bazı eczanelerde sosyal mesafe çizgileri, kimisinde ise pleksi koruma panelleri kullanılarak önlem alındığını hatırlattı.

Çalışma sistemi zorlaştı

Sarıalioğlu, salgın döneminde paniğe kapılan vatandaşların eczacıların çalışma sistemini zorlaştırdığını ifade etti. İlk dönem eczanelerde yaşanan yoğunluğun tedbirlerin netleşmesi ve hayata geçmesiyle azaldığını dile getiren Sarıalioğlu, son iki ayda yoğunluğun 'aşırı yoğunluk' seviyesine ulaşmadığını vurguladı.

Eylül sonu itibarıyla eczanelerdeki yoğunluğun artacağına inandığına dikkati çeken Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

Eylül sonu itibarıyla endişemiz odur ki yine aynı (ilk vakanın görüldüğü günlerdeki) yoğunluğu yaşayacağız. Biz bugünlerde eczacılarımızı uyarıyoruz. Mart ayındaki tedbirlerimize geri döneceğiz, yine aynı şekilde dikkatli olacağız. Çünkü önce kendimizi, çalışanlarımızı, ailemizi korumamız lazım ki toplum sağlığını koruyabilelim. O anlamda önümüzde sanıyorum yine sıkıntılı bir süreç olacak. Okullar açıldı. Yüz yüze eğitim başladı. Bize göre haziran, temmuz, ağustosta İstanbul'dan memleketine giden tatile giden insanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu insanların büyük bir kısmının eylül sonuna döneceğini düşünüyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmaları sıkıntı yaratacak. Toplu taşımalar sıkıntı yaratacak. Buna yönelik tedbirler zaten devlet tarafından da alınmaya çalışılıyor. Son bir ayın tablolarına da baktığımızda sürekli yükselen bir grafik olduğu için eylül sonu için sanki İstanbul'da yeniden sıkıntılı bir süreci yaşayacakmışız gibi düşünüyoruz.