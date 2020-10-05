Koronavirüs Sonrası Kimler İşini Kaybedebilir!

Koronavirüs sürecinde gelinen aşama itibariyle özellikle kamu kesimi ve özel işletmelerin iş yapma biçimlerine muhtemel etkilerini artık daha net görebiliyoruz.

Pandeminin makro ve bireysel ekonomik etkilerinin yanında kalıcı bir takım dönüşümlere yol açacağını, sağlık alanında ilaç ve sağlık gereçleri, eğitim teknolojileri, dijitalleşme, uzaktan iletişim ve eğitim teknolojileri, finans teknolojileri, lojistik ve benzeri işler ile yakından dağıtım ve eve teslimin ön plana çıkabileceğini ifade etmiştik. Bu değişimler ve muhtemel etkilerini analiz ettiğimizde öngörülerimizin büyük oranda gerçekleştiğini görüyoruz.

İster kamu isterse özel işletmeler açısından bakalım hizmet sunumunda ciddi değişimler yaşanıyor. Müşterinin en iyi hizmeti, en az bürokratik işlem ile etkili ve ekonomik şekilde alabilmesine yönelik adımlar hız kazandı.

Normal zamanlarda uzun zaman alan radikal inovasyonlar zorlayıcı şartlar altında çok hızlı yapılıyor.

Bu değişimin merkezinde dijitalleşmeye bağlı e-hizmetler yer alıyor.

Kamu tarafına bakıldığında e-Devlet kapısı uygulamaları, başvuru-değerlendirme süreçlerinin internet/mobil platform üzerine taşınması, e-imza uygulamalarının hızla geliştiğini görüyoruz.

Son dönemde, e-devlet hizmetlerine yapılan eklemeler, neredeyse tüm kurumların başvuru, değerlendirme, toplantı, eğitim ve halkla ilişkiler süreçlerini elektronik ortama taşıması, eğitim süreçlerinin uzaktan yapılması, dönüşümlü ve uzaktan çalışmanın devreye alınması ile doğrulama işlemlerinin e-devlet/e-imza ile yapılması gibi uygulamalar artık yeni dönemin normalleri haline gelmiş bulunuyor. Bu konularda atılan adımlar aslında klasik muhafazakar anlayışın daha hızlı ve verimli bazı yöntemlerle ikame edilebileceğini gösteriyor.

Diğer taraftan hem kamu hemde özel sektörde müşterinin bizzat fiziki birimlere giderek yapması gereken işlemlerin çeşitli kimlik doğrulama sistemleri kullanılarak elektronik ortama taşınmasına yönelik adımlar atılıyor.

Tüm bu gelişmeleri analiz ettiğimizde aslında bu gelişmelerin odağında uzaktan iletişim ve kimlik doğrulama teknolojilerinin yer aldığını görüyoruz.

Videokonferans, telekonferans ve benzeri uygulamalar artık eğitim, toplantı ve müşteri ile fiziki birliktelik/ortak mekan ihtiyacı bulunmadan uzaktan görüşmeye imkan sağlıyor. Yeni durumda sanal katılım teknolojisiyle birlikte farklı lokasyonlardaki kişilerin sanki birlikteymiş gibi aynı toplantı odasında birbirini görerek toplantı yapması da mümkün olacak. E-devlet/e-imza kimlik doğrulama teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte fiziki mekanlara bağımlılık büyük oranda azalacak.

Yeni dönemde kamu ve özel sektör; verimlilik ve kârlılıklarını artırmak için bu gelişmeleri analiz ederek değişmek orunda kalacaklar. Peki ne beklemeliyiz?

1. İş süreçleri yeniden analiz edilecek

İfade ettiğimiz gelişmelere bağlı olarak kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri yeni dönemde iş analizi yapmak zorunda kalacak. Maliyet azaltma baskısı, kârlılık, verimlilik ve teknolojik değişimler tüm süreçlerin yeniden analiz edilmesini zorunlu kılacak.

Süreçler analiz edilirken uzaktan iletişim ve kimlik doğrulama teknolojileri kapsamında gereklilikleri sorgulanacak. Sonuç olarak değer yaratmayan süreçler devre dışı bırakılacak.

2. Organizasyon yapıları değişecek

İş süreçlerinin analizi sonucunda ihtiyaç bulunmayan süreçler ve birimlerin yeniden yapılandırılması sonucunda organizasyon yapılarında değişimler yaşanacak.

Teknolojik adaptasyonun doğal sonucu ise muhtemelen organizasyon yapısında sadeleşme, işlerin elektronik ortama aktarılması ve çalışanların azaltılması olacaktır.

3. Bu sürecin sonunda kimler işini kaybedebilir?

Kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri analizlerinde kolaylık, verimlilik ve maliyeti esas alacaklar ve işe göre bu değerlendirmeler farklı sonuçlar doğuracak. Fakat şurası kesin ki bazı süreçler, departmanlar ve hatta birimler yeni durumda gerekli görülmeyecektir.

Her bir iş için bu analizi yapmamız mümkün değil. Fakat şunu söyleyebiliriz. Halen fiziki ortamda görüşmeyi öngören fakat belirttiğimiz teknolojiler kapsamında elektronik ortamda daha verimli yapılması mümkün işler yok olacaktır. Yerinden hizmet gerekliliği nedeniyle işlerini şubeler üzerinden yürüten bankalar ve finans kurumları, neredeyse her sokakta yer alan market zincirleri, mobilitenin azalmasına bağlı olarak ulaşım işleri ve benzer şekilde kamu kurumlarının taşra teşkilalarının gözden geçirileceğini tahmin ediyoruz.

Bu noktada yeni bir yaklaşım olarak elektronik hizmetlerin 'eve hizmetler' anlayışı ile evrilmesini izleyeceğiz.

Sonuçta bazı işler ortadan kalkacak bazılarında ise süreç veya birim azaltmaya gidilecek. Bu değişimin doğal sonucu ise çalışanların azaltılması olacak.

Son günlerde Almanya'da bir bankanın 100 civarında şube kapatacağını açıklaması, ülkemizde bankaların hesap açma işlemlerini müşteriler bankaya gitmeden yapacağını açıklamaları ve eve teslim uygulamaları bu gelişmelerin habercileri olarak değerlendirilmeli.

Yeni dönemin parolası üreticiler açısından 'hizmetlerin eve götürülmesi', tüketiciler açısından ise 'hizmetin evden alınması' olacak.

Bu alanlarda rekabet artmaya devam edecek. Herkes hesabını buna göre yapmalı.