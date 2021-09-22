Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Okullar Hedef mi Alındı? ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek. Toplantının online yapılması ve sonrasında yazılı açıklama olması bekleniyor.

Suan vaka sayılarının da artışta olması kritik bir karar cıkmasına sebep olabilir başta kayseri istanbul izmir olmak üzere