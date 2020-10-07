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Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular

Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular

Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
07 Ekim 2020 Çarşamba 14:55

Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular

Bir markette kaydedilen görüntülerde iki kadının düdüklü tencere kavgasına tutuştukları görülüyor. Korona kurallarını hiçe sayan kadınların yerlerde süründükleri görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.

Ünlü market zincirinde düdüklü tencere için kavga eden kadınların görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Kalan son tencereyi almak için kıyasıya mücadele eden iki kadın, etraftakilere aldırış etmeden birbirlerini yerlerde sürükledi.

"BUNU YAPMAYA DEĞER Mİ?"

Korona kurallarının hiçe sayıldığı kavga anında market çalışanlarından birinin "Düdüklü tencere için birbirinize bunu yapmaya değer mi?" demesi dikkat çekti.

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