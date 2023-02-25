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Koordinatör Vali Gökmen Çiçek: Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız

Koordinatör Vali Gökmen Çiçek: Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız

Koordinatör Vali Gökmen Çiçek: Pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:58

Afet Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. İlçede çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Çiçek, "Enkazları kaldırıp pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız. Hayat daha normal olmuş olacak." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Depremin en çok etkilendiği noktalardan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"PAZARTESİ BAMBAŞKA BİR ELBİSTAN'A UYANACAĞIZ"

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bölgede görevlendirildiğini belirten Vali Çiçek, "3 gün boyunca arkadaşlarımız burada hiç uyumadılar. Konteyner kent için '3 gün içerisinde yapacağız' diye hedef belirlemiştik ve yaptık. Üç gün sonunda arkadaşlarımız bu bölgedeki çalışmayı bitirdiler. İlk evi ailemize teslim ettik ve çocuklarıyla birlikte yerleşti. Bundan ötürü de mutluyuz. Diğer konteyner kentlerimizin de inşaatı bitiyor. Pazartesi günü konteyner kentleri ile ilgilide çok büyük bir mesafe almış olacağız. Belediye başkanımıza, valimize, arkadaşlarımıza söz verdik. Enkazları da pazartesi günü bitirip bambaşka bir Elbistan'a uyanacağız. İddialı bir şey söylüyoruz, pazartesi günü ilçede enkaz bırakmayacağız diyoruz. Hayat daha normal olmuş olacak. Elektrik ve doğal da ilçedeki her yere verilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

İLÇEDE 930 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Çiçek ayrıca konteyner kentte önceliklerinin çocuk sayısı çok olan ailelerin, engelli ve yaşlıların olduğunu belirtti. Çalışmalar süresince destek olan belediyelere de tek tek teşekkür eden Çiçek, ilçedeki bilançoyu ise "Elbistan'da 930 vefatımız var. Hepsi defnedildi, cenazeleri kaldırıldı." sözleriyle aktardı.

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