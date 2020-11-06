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Konya’daki süt banyosu skandalında ilk ifade: Süt değildi

Konya’daki süt banyosu skandalında ilk ifade: Süt değildi Süt kazanının içerisine girerek banyo yaptığı görülen işçinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dediği öğrenildi.

Konya’daki süt banyosu skandalında ilk ifade: Süt değildi
06 Kasım 2020 Cuma 14:58

Konya’daki süt banyosu skandalında ilk ifade: Süt değildi

 Konya’daki süt banyosu skandalında ilk ifade: Süt değildi   Süt kazanının içerisine girerek banyo yaptığı görülen işçinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dediği öğrenildi.

Konya’da Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama tesislerinde bir çalışan tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

Paylaşılan görüntülerde süt fabrikası çalışanı Uğur Turgut olduğu iddia edilen çalışanın süt kazanının içine girip banyo yaptığı görüldü.

“SÜT DEĞİL, DETERJANDI”

İnfial yaratan görüntülerin ardından banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı.” dediği öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacak.

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