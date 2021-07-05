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Konyaaltı Plajı'nda sigara içmek yasak

Konyaaltı Plajı'nda sigara içmek yasak Geçtiğimiz yıl Konyaaltı Plajı'nda alınan sigara içme yasağı önlemi, bu yıl da devam ettirildi. Yüzmeye giden vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara kullanması yasaklandı.

Konyaaltı Plajı'nda sigara içmek yasak
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:22

Yaz ortasında tatil planı yapanların akın ettiği sahillerdeki temizlik de büyük bir sorun olarak görülüyor.

Çevre temizliği ve hijyen açısından her dönemde dikkatle korunması gereken plajlarda, geçtiğimiz yıl koronavirüsün etkisiyle de önlemler artırıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ OLARAK BAŞLATILDI

Antalya'nın meşhur Konyaaltı Plajı'nda, 2020 yılında ilk olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara kullanılması yasaklandı.

Bu yıl da 1 Temmuz itibariyle kalkan kısıtlamaların ardından turistik plajda aynı önlemler devam ettirildi.

Konyaaltı Plajı nda sigara içmek yasak #1

PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAK

Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsalda belirlenen alanlarda sigara içilmeyeceğine dair uyarılar yapıyor.

Konyaaltı Plajı nda sigara içmek yasak #2

ÇEVRECİ ADIM

Sigara kullananlar için plajda ayrı bir alan bulunmasına karşın, plajların izmartisiz hali çevreci yaşam için olumlu bir etki bırakıyor.

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