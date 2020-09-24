Konya'dan Amerika'ya silah ihracatı hızlandı

Konya'dan Amerika'ya silah ihracatı hızlandı

Pandemi döneminde silah satışlarında büyük artışın yaşandığı Amerika'nın ihtiyaçlarını Konya Beyşehir'deki silah üreticileri karşılıyor.

Yıllardır silah konusunda büyük bir marka haline gelen Amerika'da halkın da bireysel silahlanma konusundaki merak gayet iyi biliniyor.

Zaman zaman tartışmalara neden olan bireysel silahlanma, pandemi döneminde fazlasıyla arttı.

Salgın nedeniyle evden çıkamayan Amerikalılar, silah alımı yapmaya başladı. Ülkede en çok satılan ikinci ürün silah oldu.

Bu durum, Konya Beyşehir'deki silah üreticilerine de büyük katkı sağladı.

BEYŞEHİR'DE 7/24 SİLAH ÜRETİMİ

Yıllardır silah üretip yurt dışına ihraç eden Beyşehir'deki silah üreticileri, yoğunluk nedeniyle gece mesaileri de yapmaya başladı.

180 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Satışların artması ihracattaki hedefi de 130 milyon dolardan 180 milyon dolara çıkardı.

13 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Beyşehir'de yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı sektör, pandeminin olumsuz etkilerini yaşamadı.

Konya Beyşehir'deki silah üretimin en büyük kısmını Huğlu sırtlanmış durumda