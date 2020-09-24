Konya'dan Amerika'ya silah ihracatı hızlandı
Konya'dan Amerika'ya silah ihracatı hızlandı
Yıllardır silah konusunda büyük bir marka haline gelen Amerika'da halkın da bireysel silahlanma konusundaki merak gayet iyi biliniyor.
Zaman zaman tartışmalara neden olan bireysel silahlanma, pandemi döneminde fazlasıyla arttı.
Salgın nedeniyle evden çıkamayan Amerikalılar, silah alımı yapmaya başladı. Ülkede en çok satılan ikinci ürün silah oldu.
Bu durum, Konya Beyşehir'deki silah üreticilerine de büyük katkı sağladı.
BEYŞEHİR'DE 7/24 SİLAH ÜRETİMİ
Yıllardır silah üretip yurt dışına ihraç eden Beyşehir'deki silah üreticileri, yoğunluk nedeniyle gece mesaileri de yapmaya başladı.
180 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Satışların artması ihracattaki hedefi de 130 milyon dolardan 180 milyon dolara çıkardı.
13 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Beyşehir'de yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı sektör, pandeminin olumsuz etkilerini yaşamadı.
Konya Beyşehir'deki silah üretimin en büyük kısmını Huğlu sırtlanmış durumda
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