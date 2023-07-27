Komşusunu öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Eşimin yanında küfredince kendimi kaybettim

Kilis'te tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i tabancayla ateş ederek öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şahıs, Öten'le sık sık park yüzünden tartıştıklarını belirtip "Kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kilis'te tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i (50) tabancayla ateş ederek öldüren polis memuru Mahmut Yıldırım (47), tutuklandı. Park yüzünden sık sık tartışma yaşadıklarını belirten Yıldırım ifadesinde, "Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım" dedi.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GİTMİŞLER

Yaşar Aktürk Mahallesi'nde dün sabah Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Yıldırım, taşındığı ve kalan eşyalarını almak için geldiği apartmanın önünde araç park etme nedeniyle daha önce de tartıştığı komşusu Hamdi Öten ile karşılaştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında Mahmut Yıldırım, tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru Mahmut Yıldırım ise gözaltına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında Mahmut Yıldırım, tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru Mahmut Yıldırım ise gözaltına alındı.

"EŞİMİN YANINDA KÜFÜR EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Emniyetteki sorgusunda, Öten'in dolmuş şoförlüğü yaptığını ve sürekli aracını apartmanın girişine park ederek çıkışlara engel olduğu için tartıştıklarını anlatan Mahmut Yıldırım, "Sürekli aramızda tartışma vardı. Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Salı günü apartmandan taşındık ve başka bir daireye gittik. Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Bu sırada sokakta Hamdi Öten ile karşılaştık. Kendisini yine bana hakaretler etti ve ardından eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.