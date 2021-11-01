kasım personel
kasım personel
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
kpss2021
kpss2021
0

KOMBASSAN Holding'in kurucusu vefat etti

KOMBASSAN Holding'in kurucusu vefat etti KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KOMBASSAN Holding'in kurucusu vefat etti
01 Kasım 2021 Pazartesi 10:03

Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Haşim Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

EŞİ KOVİD 19'DAN VEFAT ETMİŞTİ

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber