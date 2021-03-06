şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0

Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı

Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı
06 Mart 2021 Cumartesi 13:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Ancak özellikle İstanbul'daki manzaralar pek kıymet bilinmediğini gösterdi.

Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışındaki illerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.

PANDEMİ ÖNCESİ GİBİ

13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlendi. Boğaz Köprüsü'nün girişindeki trafik pandemi öncesi normal günlerden farksızdı.Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için büyük gayret içindeydi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber