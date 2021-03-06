Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" dedi. Ancak özellikle İstanbul'daki manzaralar pek kıymet bilinmediğini gösterdi.
Koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışındaki illerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.
PANDEMİ ÖNCESİ GİBİ
13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlendi. Boğaz Köprüsü'nün girişindeki trafik pandemi öncesi normal günlerden farksızdı.Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için büyük gayret içindeydi.