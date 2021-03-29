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Kimlikle seyahat müjdesi: 1 Nisan'da başlıyor

Kimlikle seyahat müjdesi: 1 Nisan'da başlıyor Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor. Bakanlık duyurdu! 1 Nisan'da kimlikle seyahat başlıyor

Kimlikle seyahat müjdesi: 1 Nisan'da başlıyor
29 Mart 2021 Pazartesi 11:32

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

İki ülke arasındaki doğrudan seyahatler yeni kimlik kartları ibraz edilerek yapılabilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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