Kimliğini yenilemeyenler dikkat! Yeni kimlik kartı değişiminde son tarih belli oldu

Kimlik kartı her Tük vatandaşına verilen kişiye özgü resmi kimlik belgesidir. Kanunen herkesin sahip olması gereken kimlik kartları yurt dışında da geçerli olabilmesi ve sorgulama işlemlerinin daha kolay olması için çipli hale geldi. Bu yüzden eski tip nüfus cüzdanını kullananların kimliklerini yenilemesi gerekiyor. Kimlik yenileme işlemleri için son tarih ne zaman? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile eski tip nüfus cüzdanlarının 2023 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini duyurmuştu. Kimlik yenileme işlemi Nüfus Müdürlüklerinden yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle Nüfus Müdürlüklerine gitmeden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri telefon veya internet üzerinden yapılabiliyor.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

KİMLİK YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, Bir adet biyometrik fotoğraf.

2022 KİMLİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2022 yılında;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37,50 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 37,50 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 75,00 TL

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

07 .

Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından

https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan

PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir. Geçerlilik tarihi kimlik kartı üzerinde yer alır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecektir.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?

Başvuru işleminin ardından yeni kimlik kartı belirtilen adrese ve kişiye PTT aracılığı ile teslim edilir. Teslimat ortalama bir hafta içerisinde tamamlanır.