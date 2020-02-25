Kılıçdaroğlundan Şok İddia ! Çok yakın zamanda iktidar olacağız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan şok edici bir tepkiverdi 'kendileri gibi düşünmeyenlerin de hak vereceği bir iktidarı kuracaklarının altını çizdi dikkat çekti ", 5 sene içeris

Kılıçdaroğlundan Şok İddia ! Çok yakın zamanda iktidar olacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan şok edici bir tepkiverdi 'kendileri gibi düşünmeyenlerin de hak vereceği bir iktidarı kuracaklarının altını çizdi dikkat çekti

",İktidara gelecekleri ilk yıllarda Türkiye'nin bütün sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacaklarına değindi türkiyenin şu anki durumundan çok daha iyi hale getirebileceklerini bu kapsamda en önemlisi ise türkiyenin kısır döngülerini bitireceğiz diye iddia etti. MYK üyelerine, il ve ilçe başkanlarına bildirimdir: Kısa bir sürede iktidarı biz yönetiyor olacağız önerilerimizi gidin, anlatın, karşı mahalle de duysun anlasın"

CHP'nin dünkü MYK toplantısında, ekonomik gelişmeler ve dış politika başta olmak üzere gündemdeki gelişmeleri ele aldı . Kılıçdaroğlu,

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