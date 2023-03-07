Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında! Hepsi aynı noktayı vurguladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İYİ Parti ile yaşanan krizin aşılmasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında da geniş yer buldu. Birçok gazete haberlerinde, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlik olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'na açıklaması sırasında eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

ESKİ DEVLET MEMURU OLMASINA ATIFTA BULUNDULAR

Cuma gününden beri İYİ Parti lideri Meral Akşener'le süren kriz, krizin aşılması ve Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklaması dünya basınında da yankı uyandırdı. Gelişmeyi son dakika olarak duyuran Reuters, 14 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin Türkiye için 'tarihi' olduğu yorumunu yaparken, "Kılıçdaroğlu, eski bir devlet memuru olarak yıllardır devam eden ekonomik kriz ve artan enflasyonun yanı sıra geçen ay ülkenin güneyinde meydana gelen ve 46 binden fazla kişinin öldüğü, devlete eleştiriler yöneltilmesine yol açan yıkıcı depremleri lehine çevirebilir. Bununla birlikte bazıları enerjik bir eski ekonomist olan ve bir yolsuzluk karşıtı savaşçı olarak yükselen Kılıçdaroğlu'nun kampanyalardaki karizması sayesinde, bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan Erdoğan'ı yenilgiye uğratıp uğratamayacağından şüphe ediyor." ifadelerini kullandı.

NYT: ÇOK ÇEŞİTLİ SİYASİ GÜÇLERİ TEMSİL EDİYOR

New York Times ise ilgili haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuğundan indirmek isteyen muhalefet, ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatını büyük ölçüde değiştirebilecek seçimlere sadece iki ay kala kıdemli bir muhalif siyasetçiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın son 20 yılda ülkenin en güçlü siyasetçisi olarak gücü elinde toplarken demokrasiyi erozyona uğrattığını söyleyen, bunu tersine çevirmeyi vaat eden çok çeşitli siyasi güçleri temsil ediyor." ifadelerine yer verildi.

6'LI MASA KRİZİNE VURGU YAPTILAR

NYT, Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde dünyanın 20 en büyük ekonomisinden biri olan Türkiye'nin ekonomik geleceğinin de oylanacağı yorumunu yaptı, Millet İttifakı'nın hafta sonu yaşadığı adaylık krizine de geniş yer verildi.

BBC NEWS: 1990'LARDAN BERİ İKTİDAR OLAMADI

BBC News'in haberinde, "Türkiye'nin genellikle bölünmüş olan muhalefeti mayıs ayındaki seçimlerde Erdoğan'a karşı koyması için tek bir adayda anlaştı. Anketlere göre Erdoğan'ın otoriter yönetimi ile geçen 20 yıldan sonra son derece kutuplaşmış haldeki ülkede başabaş bir seçim yaşanacak. Ekonomik kriz ve geçen ayki depremlerdeki hatalar Erdoğan'ı önceki seçimlere kıyasla daha kırılgan kılabilir. CHP, modern Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaratıldı ve ülkenin en eski partisi. Ancak 1990'lardan beri iktidar olamadı. Fakat Kılıçdaroğlu, azınlık gruplarını kucaklayarak ve sağ kanattan partilerle ittifaklar kurarak partinin hitap ettiği kesimleri genişletti." denildi.

THE GUARDİAN: AK PARTİ'YE MEYDAN OKUMAK İÇİN FIRSAT

The Guardian gazetesi ise ilgili haberinde Millet İttifakı'nın hafta sonu adaylık süreci konusunda yaşadığı gerilime yer vererek, "Seçimler muhalefet açısından, geçen ayki depremlerin siyasi etkilerinin ve hükümetin yetersiz yanıt verdiği yönündeki eleştirilerin ortasında, Erdoğan'a ve AK Parti'ye meydan okumak konusunda nadir bulunan bir fırsat sunuyor. Bu seçimlerin Türkiye'de demokrasiyi muhafaza etmek ve ülkenin daha da otokratik bir yönetime kaymasını engellemek açısından son fırsat olduğu yönünde yaygın bir endişe var." ifadelerini kullandı.