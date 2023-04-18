Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolarlık yatırım" vaadi siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tefecilerden söz aldı" derken, Kılıçdaroğlu ise "Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar ki tefeciden alacağız. 300 milyar dolar temiz para, helalinde yatırım yapacaklar "dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğini vaat etmesi tartışma konusu oldu.

"GERÇEK DÜNYA İLE İLGİSİ OLMAYAN VAATLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Üzülerek ifade etmek isterim ki muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek bir vizyonunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Ülkemizin 2002 öncesinde neden geri kaldığını da göstermiştir. Tespitlerimizi haklı çıkartacak pek çok örnek var. Gerçek dünya ile ilgisi olmayan vaatler. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, sözler aldı." dedi.

"HELALİNDEN YATIRIM YACAKLAR"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi. CHP lideri, "300 milyar dolar temiz para, helal para. Helalinden yatırım yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"ALIŞMIŞLAR TEFECİLERE PARA VERMEYE"

İstediklerinin demokrasi ve insan hakları olduğunu ve onu da mutlaka yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar ki tefeciden alacağız." diye konuştu.