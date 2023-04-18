Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar

Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar
Admin
Admin
18 Nisan 2023 Salı 21:25

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolarlık yatırım" vaadi siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tefecilerden söz aldı" derken, Kılıçdaroğlu ise "Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar ki tefeciden alacağız. 300 milyar dolar temiz para, helalinde yatırım yapacaklar "dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğini vaat etmesi tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Üzülerek ifade etmek isterim ki muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek bir vizyonunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Ülkemizin 2002 öncesinde neden geri kaldığını da göstermiştir. Tespitlerimizi haklı çıkartacak pek çok örnek var. Gerçek dünya ile ilgisi olmayan vaatler. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, sözler aldı." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi. CHP lideri, "300 milyar dolar temiz para, helal para. Helalinden yatırım yapacaklar" ifadelerini kullandı.

İstediklerinin demokrasi ve insan hakları olduğunu ve onu da mutlaka yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar ki tefeciden alacağız." diye konuştu.

Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar
Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar
0
Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış
Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete sert eleştiri: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete sert eleştiri: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.