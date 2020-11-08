 Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'a kutlama mesajı

Koronavirüs pandemisi nedeni ile hayatın birçok alanında DEVLET Dairelerine girişte toplu ulaşım araçlarını kullanmak için HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. HES kodu almak için üç farklı yöntem mevcut. Kişiler, çeşitli sebeplerden ötürü ihtiyaç duydukları HES kodunu SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla kolaylıkla alabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? İşte, adım adım SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma, sorgulama işlemleri…