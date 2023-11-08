Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'na yakın bir hesaptan atılan tweet çok ağrıma gitti, Özel'in elini havaya kaldırmaktan vazgeçtim
Rusya, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu kararını üzüntüyle karşıladıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, bu koşullar altında, NATO Müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle birlikte Antlaşma'nın uygulamasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.
Rusya, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Dışişleri Bakanlığı,
CHP'de 13 yıl sonra koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesi adaylıktan neden çekilmediğini ilk kez anlattı. Kılıçdaroğlu, "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit isimli hesaptan sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atılınca vazgeçtim" dedi.
CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen olağan kurultayında 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulan "el kaldırmama" olayı hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, ikinci tura katılmama yönünde bir kararı olduğunu ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğunu belirttiği bir hesaptan atılan tweet nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, genel başkan adayı Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği iddia edilmişti. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olayla ilgili detayları ilk kez anlattı.
Kılıçdaroğlu, "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim.Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.
Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.
Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım dahakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu."