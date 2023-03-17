Kılıçdaroğlu, destek turunda! Bir sonraki durağı BTP oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti. BTP lideri Hüseyin Baş'la görüşen Kılıçdaroğlu, "Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik" derken, Baş ise, "Umuyoruz, Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından siyasi partilere yönelik ilk ziyaretini bugün Milli Yol Partisi'ne yaptı. Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi'nin ardından Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) ziyaret etti.

"TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK SORUNU DİLE GELDİ"

Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüsen Baş'la görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından şunları söyledi: "Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da partisine de yürekten teşekkür ederim."

"TÜRKİYE ADINA ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZ SÜREÇTE OLACAĞIZ"

Bir masamız vardı. Bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Sağ olsunlar, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Ben de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum kendisine. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz, Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına inşallah çalışmalarımızı yapıp kamuoyuyla süreç içerisinde paylaşacağız."