Kiev sığınaklarında ilk doğum Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Bugün itibarıyla savaşın 3'üncü gününe girildi.

Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, başkent Kiev'den bir doğum haberi geldi.

SIĞINAKTA BEKLEYEN ANNE DOĞUM YAPTI

Bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve doğum gerçekleştirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.