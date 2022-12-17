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Kıdemli Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kıdemli Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Birçok ülkenin dillerini bünyesine katarak zenginleşen Türk Dili, geniş kapsamlı olduğundan bazı kelimelerin anlamı araştırılıyor. Peki, anlamı merak edilen kelimelerden olan Kıdemli ne demek, TDK'ya göre Kıdemli sözcüğü ne anlama geliyor? Kıdemli kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde doğru kullanım alanlarını sizler için derledik. İşte, TDK’ya göre Kıdemli kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında merak edilenler...

Kıdemli Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kıdemli Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:43

Günlük hayatta karşılaştığınız veya daha önce hiç duymadığınız kelimelerin anlamlarını öğrenerek merakınızı giderebilir, kelime hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Kullanım alanı ve kökeni ile önemli kelimelerden biri olan Kıdemli sözcüğünün hangi anlamları taşıdığı merak ediliyor. Peki, Kıdemli kelimesi ne demek, hangi anlama gelir? TDK’ya göre Kıdemli ne demek ve kökeni nedir? Detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

KIDEMLİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? KIDEMLİ KELİMESİ TDK ANLAMI

  • Bir işte eski ve deneyimi çok olan
  • Sınıf temsilcisi, mümessil

KIDEMLİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK CÜMLELER

  • kıdemli başçavuş, kıdemli üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Kıdemli #Ne Demek #Anlam #Sözlük
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