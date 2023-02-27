Kerem Kınık iddialara ilişkin çok net konuştu: Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır

Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır satması ile ilgili tartışmalar devam ederken Haluk Levent, Kızılay'dan konserve gıda satın alımı yaptıklarını da açıkladı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tepkilerin ardından bir açıklama yaparak, "Kızılay Lojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir. Kesinlikle Kızılay'a teslim edilen bağışlar satılmamaktadır." dedi.

11 ili yıkan depremlerin ardından birçok kurum ve STK, bölgeye yardım gönderdi. Bu noktada Ahbap Derneği'nin de gönderdiği çadırların bir kısmının Kızılay'dan satın alındığı ortaya çıktı.

ÇADIR DIŞINDA GIDA DA SATIN ALINMIŞ

Tartışmalar devam ederken Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent, Kızılay'dan gıda malzemeleri aldıklarını da belirtti. Levent açıklamasında "Kızılay en başta bir besin kurumudur. Biz de onlardan yemek aldık, zaten ahlaki oluyor. Bu yemeklerden satın alabiliyorsunuz, konserveler yapabiliyorsunuz. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize." dedi.

"GELİRLERİN TAMAMI KIZILAY'A AKTARILIYOR"

Sosyal medyada konuya ilişkin tepkiler yükselirken, gözlerin çevrildiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bir açıklama geldi. Kınık, şu ifadeleri kullandı: "Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR. Basında yer alan konu Kızılay'a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Afet, İnsani Yardım, Sağlık, Savaş Lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyetine aktarmaktadır.

Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren @kizilaylojistik şirketimiz; Hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb'lerine tedarik etmektedir.

"BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR"

@KizilayLojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir. Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.

"AHBAP İLE TİCARİ İLİŞKİ, KIZILAY İLE DEĞİL KIZILAY LOJİSTİK ŞİRKETİ İLE GELİŞTİRİLDİ"

Ahbap Derneği ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir."