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Kenan Işık, iyileşiyor

Kenan Işık, iyileşiyor 6 yıldır bitkisel hayatta bulunan Kenan Işık, yataktan kalkıp sandalyeye oturmaya başladı. Işık, gözleriyle çevresindekilerle iletişim kurabiliyor.

Kenan Işık, iyileşiyor
26 Kasım 2020 Perşembe 00:11

 Kenan Işık, iyileşiyor

 Kenan Işık, iyileşiyor   6 yıldır bitkisel hayatta bulunan Kenan Işık, yataktan kalkıp sandalyeye oturmaya başladı. Işık, gözleriyle çevresindekilerle iletişim kurabiliyor.

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi.

Eşi Beril Işık, ünlü sunucunun sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı açıkladı.

İşte Beril Işık'ın açıklaması:

"BAKIŞLARIYLA TAKİP EDİYOR"

"Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor.

"BUNLARI YAPAMIYORDU"

Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık, iyileşiyor #1

Kenan Işık, iyileşiyor #2

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