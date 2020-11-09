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Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:45

Kemal Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu'na Berat Albayrak sorusu

"Üzgünüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı uyarıların önemsenmediğini dile getirdi. Temel Karamollaoğlu ise "Hayırlısı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı istifa açıklaması siyasetin de gündeminde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki lider de Berat Albayrak ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

KARAMOLLAOĞLU: HAYIRLISI OLSUN

Karamollaoğlu, "Hayırlısı olsun. Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir." dedi.

KILIÇDAROĞLU: ÜZGÜNÜM

Kılıçdaroğlu ise, Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin, "Üzgünüm. Ekonomik sıkıntılarımız herkesin evinde görülüyor. Devlet kriziyle karşı karşıyayız. Açıklama yapılmıyor. Neden? İstifa kabul e

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