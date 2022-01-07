Kazakistan'da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinin şiddet görüntülerine sahne olmasının ardından aldıkları kararı duyurdu.

Kazakistan'da anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiği haberi, ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından verilmişti.

Tokayev, halka sesleniş konuşmasında aldıkları yeni kararı paylaştı.

"UYARISIZ ATEŞ AÇIN" TALİMATI

Buna göre, Kazakistan'da güvenlik güçlerine, "teröristlere karşı" uyarıda bulunmadan ateş açma emri verildi.

Tokayev, söz konusu kararı "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." ifadesiyle açıkladı.

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE MASASINA OTURMAYIZ"

Teröristlerle görüşmelerine dair yapılan çağrılara tepki gösteren Tokayev, "Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok." dedi.

"KISA BİR SÜRE İÇİN BULUNACAKLAR"

Kazakistan'a barış gücü gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tokayev, bu askerlerin ülkede "kısa bir süre için bulunacaklarını" aktardı.

"TESLİM OLMAYAN SALDIRGANLAR YOK EDİLECEK"

Tokayev, Almatı'da yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, "20 bin haydut Almatı’ya saldırdı. Buradaki devlet binaları tahrip edildi. Teslim olmayan saldırganlar yok edilecek." şeklinde konuştu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

"Emniyet güçleri çok çalışıyor. Anayasal düzen esas olarak tüm bölgelerde tesis edildi." diyen Tokayev, operasyonların "militanların tamamen yok edilmesine kadar" devam edeceğini vurguladı.

ŞİDDETE DÖNÜŞEN GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

Kazakistan'da 26 "silahlı suçlunun" öldürüldüğü, 3 binden fazla şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Protestoların başladığı günden bu yana 18 polis ve ulusal güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "huzursuzluğu bastırmaya yönelik" asker gönderdiği için teşekkür etti.

Tokayev'in talebi üzerine Rusya, Kazakistan'a "barış gücü" gönderdi. Batı ise Moskova'ya Kazakistan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi uyarısında bulundu.