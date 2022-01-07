Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde sağlandı Ülkesinde yaşanan karışıklık sonrası açıklama yapan Tokayev, düzenin yeniden tesis edildiğini söyledi.

Şiddete dönüşen protestoları bastırmak için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'a asker gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, ülkesindeki son durumu değerlendirdi.

"ANAYASAL DÜZEN YENİDEN TESİS EDİLDİ"

Tokayev, "Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği belirtildi.

"BARIŞÇIL BAŞLADI, PROVOKATÖRLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev ise ülkede protestoların barışçıl başladığını, daha sonra ise provokatörlerin kontrolüne geçtiğini belirtti ve "Barışçıl protestocuların sesleri provokatörlerin şiddet çağrılarında boğuldu." ifadesini kullandı.

"BARIŞ GÜCÜ ÇATIŞMALARA KATILMAYACAK"

Abayev, Kazakistan basınına yaptığı açıklamada, ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün silahlı çatışmalara katılmayacağını belirterek, bu birliklerin koruma görevi yapacağını söyledi.

Kazakistan'ın bütün bölgelerinde düzenin sağlandığını bildiren Abayev, "Şu anda kalan haydutların aranması ve bulunması çalışmaları sürüyor. Pek çok militan etkisiz hale getirildi ve ele geçirildi. Bu kimselerin kimlikleri tespit ediliyor ve aşırıcı örgütlerle olan bağlantıları üzerine çalışılıyor." dedi.

"KESKİN NİŞANCILAR EYLEMDE BULUNDU"

Protestolar esnasında dükkanların yağmalandığını hatırlatan Abayev, "Bir grup haydut, yağmacılıkla meşgul oldu. İkinci grup teröristler silah dükkanlarına baskın yaptı. İstilacılar profesyonelce hareket etti. Bazıları televizyonda canlı yayın yapma girişiminde bulundu. İstila edilen bütün yerlerde barikat oluşturuldu. Teröristlerden, özel silahlarla keskin nişancılar da eylemde bulundu." diye konuştu.

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

KGAÖ'YE YARDIM ÇAĞRISI

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.