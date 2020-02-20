Kayseride Dehşet ! İntihar eden İşçi Hayata Tutunamadı

Kayseride Dehşet ! İntihar eden İşçi Hayata Tutunamadı

İnşaat bekcisi olarak çalışan Saadettin K isimli şahıs 20 şubat perşembe günü öğle saatlerinde evine gelmişti evde bulunduğu esnada.Yavuz selim mahallesinde yer alan evin 5. kattaki balkonuna çıkarak atlamaya kalkıştı tam da o esnada eşi Ayşe K. Durumu fark etti ve eşinin sarktığı an kolundan tutarak yukarı çekme girişiminde bulundu tam da o sırada Saadettin k.nın çeketinin içinden sıyrılmaya başladı

Durumu fark eden konu komşular aşagıya battaniye açtı ancak Saadettin K. Eşinin müdahelisine rağmen olmadı aşağı balkon demirliklerine çarpa çarpa düşerek çakıldı battaniyeli kısma kişi çok ağır yaralı halde Erciyes Ünv Tıp Fakülte Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı Doktorların tüm müdahelelere rağmen hayata tutunamadı

Eşi İse sinir krizi geçirdi bir süre kendine gelemedi

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