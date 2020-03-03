Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi Yapıldı,Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi 3 Mart Tarihinde tamamlandı İşte Kayseri Karpuzatan mevkine inşa edilecek Toki Kura Sonuçları

Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi Yapıldı

Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi Yapıldı,Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi 3 Mart Tarihinde tamamlandı İşte Kayseri Karpuzatan mevkine inşa edilecek Toki Kura Sonuçları

Kayseri Toki Konutları Kura Çekimi 3 Mart Tarihinde bitti ve o isimler duyuruldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kısıtlı bütçeli olan vatandaşlara dair harekete geçirdiği proje dahilinde Kayseri'de kurulacak olan 550 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yardımı ile hayata geçirilecek olan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" dahilinde Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kura çekim töreni bugün sabah saatlerinde tamamlandı

Noter huzurda tamamlanmış olan kura çekimine dahil edilen ve heyecanlı oldukları anlaşılan onlarca aile yıllardırhayal ettikleri evlerine ulaştıar.Kura da ismi çıkanların mutlulukları ise görülmeye değerdi. çoğu sevinç gözyaşlarına boğuldu !

Proje dahilinde sosyal konutlar hak sahipleri için 2+1 ve 3+1 daireler şeklinde olmak üzere toplamda 550 konut dikileceği paylaşıldı.

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