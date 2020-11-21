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Kayseri'li Yasakları Yanlış Anlayınca!

Kayseri'li Yasakları Yanlış Anlayınca! Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Kayseri'li Yasakları Yanlış Anlayınca!
21 Kasım 2020 Cumartesi 18:55

Kayseri'li Yasakları Yanlış Anlayınca!

 Kayseri'li Yasakları Yanlış Anlayınca! Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar Tam idrak edemedi. Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti. Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.

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